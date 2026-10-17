La resistenza religiosa a Trump: «La pena di morte scomparirà»

Dopo l’annuncio di Hegseth, Trump ha rinunciato alla fucilazione in streaming. A pesare la contrarietà dei cattolici e non solo. La direttrice dell’organizzazione Catholic Mobilizing Network: «Nel 2025 ci sono state 23 condanne capitali in tutti gli Usa, quarant’anni fa erano 300»

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Ci sono voluti sette giorni perché Donald Trump accantonasse quella che è forse una delle idee più scioccanti e controverse della sua amministrazione. Era giovedì 8 ottobre quando il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha detto che la fucilazione dell’ex soldato Nidal Malik Hasan, autore di una strage nella base militare di Fort Hood in Texas, sarebbe stata mandata in live streaming: «Faremo in modo che le persone possano vederla». Nel post su Truth con cui ha dichiarato che la prima esecuzione