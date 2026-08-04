La resurrezione dem passa dal Michigan. Il test primarie tra le due anime del partito

L’outsider Abdul El-Sayed sfida alle primarie per il Senato la deputata Haley Stevens, sostenuta dall’establishment del partito. Fra pastori mancati e professionisti arrabbiati, si muove qualcosa nel campo della sinistra. Oltre la vecchia dialettica fra correnti

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Il decano dei giornalisti politici del Michigan, Ron Fournier, dice che Abdul El-Sayed gli ricorda Bill Clinton per l’istinto animale da campagna elettorale con cui galvanizza e domina tanto le grandi platee dei comizi quanto i piccoli raduni nelle parti più sperdute dello Stato. Il dottor El-Sayed, protagonista delle cruciali primarie democratiche per il Senato che vanno in scena, è lontanissimo dal brand centrista e moderato che diventerà il segno della presidenza Clinton, ma offre una version