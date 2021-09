Domani presenta il suo nuovo podcast “La Russia dopo Putin” a cura della politologa Mara Morini. In quattro puntate, Morini analizzerà il post-elezioni russe: dal loro esito al ruolo dell’opposizione politica all’interno della società civile russa e di Aleksej Navalny, fino allo sviluppo stesso dei partiti: come nascono e come operano in parlamento. Per ascoltare tutte le puntate, man mano che verranno pubblicate, potete cliccare qui. Il podcast sarà a breve disponibile anche su Spotify, Spreaker e Apple Podcast.

Vincitori e vinti

La prima puntata è dedicata alle elezioni parlamentari della Duma, la Camera bassa del parlamento, che hanno avuto luogo in Russia da venerdì 17 a domenica 19 settembre 2021: l’analisi dei voti assoluti, ottenuti dai partiti rispetto alle politiche del 2016, evidenzia l’avanzata del Partito comunista di Gennadij Žuganov, un “lieve” calo dei consensi per Russia Unita – il cosiddetto “partito del potere” – la sconfitta del leader estremista Vladimir Žirinovskij, l’entrata nello scenario politico di un nuovo partito e la riconferma di Russia Giusta.

Un esito scontato per il partito di Vladimir Putin, in un contesto di protesta per le numerose violazioni e frodi elettorali avvenute nei seggi e nel voto elettronico della città di Mosca.

