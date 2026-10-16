La Russia, un impero senza futuro. E Putin è tagliato fuori dal mondo reale

Gli apparatchik russi hanno l’ordine di isolare lo zar dalle incombenze quotidiane del paese. Dove però la crescita è al lumicino, le imprese sono allo stremo, la spesa sociale è assorbita dalla guerra. La Federazione si è chiusa in se stessa, non ha un progetto. Neanche ai tempi di Stalin era così. Le elezioni sono diventate una farsa. I tribunali hanno perso ogni parvenza di indipendenza. I media indipendenti sono stati messi a tacere. Persino i critici un tempo tollerati vengono incarcerati e picchiati