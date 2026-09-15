La Russia provoca in mare e in cielo. La tregua di Donald è un altro bluff

Drone russo abbattuto da jet italiani in Lituania, elicottero danese sfiorato dai bengala. L’Ue: «Europa nel mirino». Il cessate il fuoco energetico annunciato dal tycoon non dura 12 ore: nella notte continuano i bombardamenti
Incidenti a catena tra Russia ed Europa sul Mar Baltico. Del primo ha dato notizia l’esercito danese: una nave da guerra russa al largo della costa danese avrebbe lanciato due razzi illuminanti nella direzione di un elicottero militare che stava fotografando il vascello, un’operazione definita «di routine». Uno dei razzi sarebbe arrivato «a breve distanza» dal velivolo. Non è chiaro quanto l’elicottero fosse vicino alla nave, ma, considerato il raggio relativamente corto dei razzi da segnalazion