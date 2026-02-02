La Russia spara meno e ora Kiev crede nella pace. Zelensky: «Intesa possibile»

true false

Mentre a Kiev la temperatura massima prevista per oggi è di -16 gradi, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, stanno per ripartire i negoziati per la pace in Ucraina. Domani, delegati russi, ucraini e americani si incontreranno per il secondo vertice trilaterale ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro avviene in un po’ di ottimismo in più rispetto al consueto. Lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che questa volta «è possibile raggiungere una pace dignitosa e d