Mondo

La Russia spara meno e ora Kiev crede nella pace. Zelensky: «Intesa possibile»

Davide Maria De Luca
02 febbraio 2026 • 20:05

Mentre i russi colpiscono le ferrovie, ripartono i negoziati di Abu Dhabi con la presenza degli Stati Uniti. Il leader ucraino: «Possiamo raggiungere un accordo dignitoso e duraturo» 

Mentre a Kiev la temperatura massima prevista per oggi è di -16 gradi, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, stanno per ripartire i negoziati per la pace in Ucraina. Domani, delegati russi, ucraini e americani si incontreranno per il secondo vertice trilaterale ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro avviene in un po’ di ottimismo in più rispetto al consueto. Lo stesso presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che questa volta «è possibile raggiungere una pace dignitosa e d

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.