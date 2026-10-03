La storia estremista del pilota Flydubai che Tel Aviv ha ignorato

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Nelle ore in cui atterrava il primo volo per Tel Aviv proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti disposta in seguito all’incidente sul volo Flydubai, veniva identificato il copilota che ha tentato di dirottare l’aereo: si chiama Hamam al-Hammami, è omanita (ma sua madre è siriana) e ha 29 anni. E sì, stava pianificando un attentato terroristico sul velivolo che è stato poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita senza raggiungere Israele. Lo ha accertato procura