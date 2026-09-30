La strategia di Trump in vista del midterm. «Stop all’export di diesel»

«Tutte le opzioni sul tavolo» per abbassare i prezzi dell’energia: anche un blocco delle esportazioni di gasolio. Il vero obiettivo è placare gli elettori in vista del voto di novembre. C’è anche la minaccia di nuovi attacchi contro l’Iran: ma sempre dopo le elezioni. Il caso della base Raf: la prima segnalazione è arrivata da uno dei presunti attentatori

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Donald Trump ha molte decisioni difficili da prendere e una – quella che forse determinerà di più il risultato del midterm in arrivo – è quella che riguarda il carburante: per abbassare i prezzi dell’energia valuta tutte «le opzioni sul tavolo», riferiscono fonti anonime tra i funzionari alla stampa americana. Compresa la sospensione delle esportazioni e restrizioni alle vendite internazionali di diesel. Alcuni degli alleati, di certo i britannici, sono stati già avvisati che potrebbero verifica