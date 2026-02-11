Il presidente ucraino: «Nuovi negoziati negli Usa il 16 febbraio»

La tentazione di Zelensky. Elezioni e referendum per accelerare la pace

Davide Maria De Luca
11 febbraio 2026 • 20:25

Il Financial Times: Kiev pronta ad annunciare un referendum sulla pace. Nello stesso giorno previste anche elezioni. Ma il presidente non conferma

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarebbe pronto ad annunciare elezioni e un referendum sugli accordi di pace con la Russia il prossimo 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa. Lo ha scritto il Financial Times, confermando apparentemente le voci di corridoio che a Kiev si rincorrono da settimane. I funzionari ucraini e occidentali che hanno parlato anonimamente con il quotidiano dicono che la data fissata per le elezioni sarebbe nel mese di maggio. Gli ucraini sarebbe

Per continuare a leggere questo articolo

Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca
Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.