La tentazione di Zelensky. Elezioni e referendum per accelerare la pace

true false

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sarebbe pronto ad annunciare elezioni e un referendum sugli accordi di pace con la Russia il prossimo 24 febbraio, quarto anniversario dell’invasione russa. Lo ha scritto il Financial Times, confermando apparentemente le voci di corridoio che a Kiev si rincorrono da settimane. I funzionari ucraini e occidentali che hanno parlato anonimamente con il quotidiano dicono che la data fissata per le elezioni sarebbe nel mese di maggio. Gli ucraini sarebbe