La trappola di Hormuz imbriglia Trump: anche le Big Oil vogliono il dietrofront

La stizza del presidente: «Gli alleati non mandano le navi? Quando serve aiuto non ci sono. Io pronto a distruggere gli oleodotti». E poi l’attacco a un reporter: «Sei odioso». E su un articolo del Wsj: «È alto tradimento». Il messaggio di Exxon, Chevron & co alla Casa Bianca: «Le misure per contrastare il boom del petrolio sono solo dei palliativi».

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Donald Trump continua a spingere i paesi che beneficiano dei commerci petroliferi nello Stretto di Hormuz – in particolare Cina, Francia, Giappone, Corea del Sud e Gran Bretagna – ad inviare navi da guerra per scortare le petroliere. Ma è in conferenza stampa che il presidente mostra tutta la sua frustrazione. «Quando abbiamo bisogno di loro, dovrebbero scattare e mettere a disposizione tutto quello che hanno», ha detto degli alleati Nato che non si sono uniti all’operazione. «Ho sempre saputo c