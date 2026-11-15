La tregua è illusoria. L’Iran attacca ancora le basi Usa nel Golfo

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Teheran torna a colpire le basi americane nel Golfo per la seconda volta in tre giorni. I pasdaran, rivendicando gli attacchi, li hanno motivati come risposta ad «azioni ostili» degli Stati Uniti. Questa volta è toccato al Bahrein, che ha intercettato e distrutto sei droni iraniani spediti contro la base per elicotteri di Al Rifaa: Manama non attivava la sua difesa da settembre scorso. La condanna all’attacco è stata unanime: l’hanno espressa Giordania, Egitto, Arabia Saudita e Qatar. L’escalati