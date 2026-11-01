Lancette precise, la corsa alla Luna passa dagli orologi

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La nuova corsa alla Luna passa anche dagli orologi. Dal 13 al 15 ottobre, a Versailles, la “Conferenza generale dei pesi e delle misure” ha discusso della necessità di definire un riferimento temporale lunare internazionale da agganciare al Tempo universale coordinato (UTC), ovvero lo standard sulla cui base sono regolati gli orologi terrestri. Per dirla con parole più semplici: è necessario sincronizzare il tempo che segnano gli orologi sulla Terra con quello che segnano gli orologi sulla Luna,