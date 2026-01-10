Secondo il quotidiano turco Hürriyet, l’intervento è partito da una segnalazione: l’artista sarebbe stato visto consumare sostanze mentre si trovava nell’Hotel Bebek. L’operazione ha coinvolto nove locali

Secondo il quotidiano turco Hürriyet, l’attore Can Yaman è stato arrestato nella notte a Istanbul nel corso di un’operazione antidroga che ha interessato diversi locali notturni della città.

L’operazione è scattata dopo la mezzanotte e ha coinvolto nove locali. Secondo quanto riferito dal quotidiano turco, l’intervento sarebbe partito da una segnalazione: qualcuno avrebbe indicato agli investigatori che l’attore stava facendo uso di sostanze stupefacenti mentre si trovava in uno dei locali controllati, l’Hotel Bebek. Nel corso della perquisizione, sempre secondo Hürriyet, a Yaman sarebbero state rinvenute delle sostanze addosso, circostanza che avrebbe portato al suo arresto.

La procura, riferisce il giornale, non avrebbe inizialmente emesso un mandato di arresto nei confronti dell’attore, ma avrebbe disposto le perquisizioni nei locali notturni. Nel corso del blitz, in alcuni esercizi sarebbero state trovate droghe. L’operazione, scrive ancora Hürriyet, sarebbe stata «mirata a colpire alcune celebrità».

In totale sono sette le persone coinvolte. Tra queste figura anche l’attrice Selen Gorguzel, oltre ad altre persone, tra cui proprietari e gestori di locali e uno Youtuber. Le indagini riguardano le accuse di «possesso di droghe o stimolanti per uso personale», «agevolazione dell’uso di droghe» e «incoraggiamento o facilitazione della prostituzione».

Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati condotti all’Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, secondo quanto riferito da fonti citate dai media turchi. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sugli sviluppi dell’inchiesta.

L’indagine sul mondo dello spettacolo

L’inchiesta su traffico e consumo di droga che ha portato all’arresto di Can Yaman fa parte di un’indagine che sta facendo tremare il mondo dello spettacolo in Turchia. L’operazione è arrivata dopo dopo che da un mese lo scandalo per uso di droga ha coinvolto giornalisti, influencer, personaggi dello spettacolo, attori fino a toccare anche il presidente della squadra di calcio del Fenerbahce Sadettin Saran. E lo stesso proprietario dell’Hotel Bebek, dove si trovava Yaman, il produttore Muzaffer Yildirim, in carcere dallo scorso 5 gennaio, accusato di offrire party privati con tolleranza verso l'uso di droghe. Indagine che ha portato all’arresto, nella notte tra il 9 e il 10 gennaio anche dell'attrice di serie tv Selen Gorguzel, della ex presentatrice tv Nilufer Batur Tokgoz e di celebrità del jet set come Ayse Saglam e Ceren Alper. Nelle precedenti operazioni sono rimasti coinvolti l'attore Dogukan Gungor, l'influencer Burak Altindag, la modella e influencer Ceyda Ersoy.

Can Yaman ospite a C’è posta per te



Nonostante la notizia dell’arresto, Mediaset non ha modificato la programmazione di Canale 5: la partecipazione di Can Yaman come ospite alla puntata di C’è Posta per te in onda questa sera, 10 gennaio, resta confermata. La puntata è stata registrata nei giorni scorsi, prima dell’operazione.

Can Yaman, nato a Istanbul nel 1989, è uno degli attori turchi più noti al pubblico italiano. Tra il 2022 e il 2024 ha recitato nella serie Viola come il mare, mentre nel 2025 è protagonista del reboot Rai di Sandokan.

