Le manovre dell’Arabia Saudita, che teme l’attacco all’Iran

08 febbraio 2026 • 19:55

 Riad non ha potuto accettare il supporto emiratino ai separatisti dello Yemen. Dopo aver accettato una tregua con gli Houthi e un precario accordo con l’Iran, ora la nascita della “Nato” musulmana. Il Golfo di Aden è l’epicentro degli equilibri geopolitici mediorientali 

Il ruolo geopolitico dell’Arabia Saudita cresce a dismisura. Prima l’accordo nucleare con il Pakistan: una specie di ombrello atomico islamico a cui vorrebbe ora aderire anche la Turchia (ricordiamolo: membro della Nato). Il seconde passo sarebbe la costruzione di una “Nato musulmana” allargata a Egitto e Qatar (partner minore la Siria di al Sharaa). L’idea è quella di un patto di mutua difesa sullo stile del famoso e stracitato articolo 5 del trattato atlantico, che garantisce l’intervento alle

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

