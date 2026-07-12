Le ultime linee del Donbass: viaggio al cuore della guerra

Quattro città formano la regione che Putin vuole conquistare ad ogni costo e che Kiev si rifiuta di cedere. Bombe e droni fanno parte della vita quotidiana, mentre i soldati combattono una battaglia disperata
Sloviansk – Quando un drone viene spinto alla massima velocità, le quattro piccole eliche raggiungono oltre 400 giri al secondo, spingendolo a più di 150 chilometri all’ora con un rumore che sembra il ronzio acuto di un enorme insetto inferocito. Dal momento in cui lo sentiamo non c’è il tempo nemmeno di alzare gli occhi al cielo. Abbiamo solo pochi attimi per correre nel rifugio, un solido bunker di cemento piazzato nel mezzo del piazzale proprio per queste occasioni. Passa un momento e il rumo