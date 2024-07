Le ultime ventiquattro ore rischiano di portare il Medio Oriente in una nuova fase di conflitto armato. La tensione ha raggiunto livelli altissimi, mai così dal 7 ottobre scorso. Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico di Hamas, è stato ucciso durante il suo viaggio in Iran dove era previsto un incontro con la leadership politica e militare iraniana in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo presidente Masoud Pezeshkian.

«Haniyeh, che era venuto in Iran per la cerimonia di insediamento del presidente (Masoud Pezeshkian ndr.), alloggiava in una delle residenze speciali per veterani di guerra nel nord di Teheran, quando è stato martirizzato da un missile lanciato dall'aria», ha dichiarato l’agenzia stampa Fars. Secondo i media iraniani il missile è stato lanciato da un altro paese. Il suo assassinio è stato duramente condannato dai vertici iraniani ma non solo, anche dalla Turchia dal Qatar e dalla Russia che ora temono uno stravolgimento degli equilibri geopolitici in Medio Oriente. «Si tratta di un assassinio politico assolutamente inaccettabile, che porterà a un’ulteriore escalation delle tensioni», ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov all'agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Poche ore prima c’è stato l’attacco israeliano a Beirut dove è stato preso di mira Fuad Shukr, consigliere militare del leader di Hezbollah Nasrallah e sul quale gli Stati Uniti avevano messo una taglia da cinque milioni di dollari per chiunque avesse fornito informazioni in merito alla sua cattura. Secondo i media israeliani Shukr sarebbe stato ucciso nell’attacco, ma per Hezbollah non ci sono ancora certezze che si accaduto.

Chi era Haniyeh

Ismail Haniyeh era uno dei volti più noti della leadership di Hamas. In questi mesi da Doha, dove viveva, è andato più volte in viaggio verso Iran e Turchia incontrando leader politici internazionali per le trattative su Gaza e raccogliere sostegno per Hamas.

Tuttavia, Haniyeh è stato fin da sempre un bersaglio per l’esercito israeliano, così come il leader militare Yahya Sinwar accusato di essere la mente dietro gli attacchi del 7 ottobre. In questi mesi il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha più volte che avrebbe colpito i vertici politici e militari di Hamas anche all’estero. E infatti, a gennaio era stato ucciso il vice capo politico dell’organizzazione palestinese Saleh al-Arouri durante un raid aereo israeliano a Beirut. Ora è toccato a Haniyeh che è a capo dell’ufficio politico fin dal 2017. In passato era stato anche primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 e alla guida dell'amministrazione di Gaza dal 2014 al 2017.

Nei mesi scorsi parte della famiglia di Haniyeh era stata uccisa in un raid aereo israeliano nella Striscia. «Il desiderio di mio padre è stato esaudito», quello di morire da «martire». «Siamo in una rivoluzione e in una battaglia continua contro il nemico, e la resistenza non finisce con l'assassinio dei leader», ha detto all’agenzia iraniana Irna il figlio di Haniyeh, Abdul Salam.

La sua uccisione ha scatenato una forte indignazione nella Striscia dove sono state annunciate marce della rabbia e scioperi da parte dei milizia di Hamas e non solo.

(notizia in aggiornamento)

