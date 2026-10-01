L’Egitto non è mai stato un “paese sicuro”: «Dopo Regeni la repressione è peggiorata»

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Per i leader politici l’Egitto è un paese cruciale. Dispone di risorse energetiche, siede a tutti i tavoli internazionali più caldi (a partire da Gaza) ed è terreno fertile per gli investimenti stranieri. Non solo, ha un apparato di difesa in continuo sviluppo che foraggia le industrie militari europee. E, soprattutto, è un paese stabile che si trova in mezzo a vicini perennemente in bilico o in conflitto. Per chi ci vive e fa politica, giornalismo e opera nel campo della difesa dei diritti uman