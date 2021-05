L’esercito israeliano prima annuncia ai corrispondenti stranieri un’operazione militare via terra, dopo qualche ora ritrae le dichiarazioni e chiarisce: «Attualmente non ci sono truppe sul territorio di Gaza» ma sono schierate al confine e hanno supportato l’offensiva dell’aviazione

Prima l’invasione via terra di Gaza, poi la smentita. «È stato un errore di comunicazione interna» ha detto il portavoce dell’esercito israeliano dopo che un Tweet dell’account ufficiale delle forze armate ha annunciato: «Le forze di difesa israeliane stanno attualmente attaccando via terra e via aerea la Striscia di Gaza».

Non appena è stato pubblicato i media internazionali lanciano la Breaking news di quella che è considerata una delle escalation militari più violente degli ultimi anni a Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu pubblica un messaggio in cui parla di un’offensiva militare sulla Striscia ma senza specificare con quali mezzi.

La sequenza dei fatti

Sono le 00:17 locali quando l’esercito israeliano invia un messaggio con la notizia a un gruppo Whatsapp in cui sono presenti alcuni corrispondenti esteri dei più importati media internazionali. All’01:26 un comunicato ufficiale delle forze armate recita: «Ci sono truppe via terra a Gaza». Poco meno di un’ora più tardi, alle 02:13 c’è la specificazione: «Chiarimento: in questo momento non ci sono truppe terrestri delle forze della difesa israeliana all’interno della Striscia di Gaza». Susseguono le ore e nuovi dettagli emergono dall’operazione. Le forze via terra stanno effettivamente effettuando un attacco via terra con carri armati e artiglieria pesante, ma si trovano al confine nord di Gaza, non al suo interno.

I dubbi

Il quotidiano israeliano Haaretz ha avuto modo di visionare i messaggi e mette in dubbio la giustificazione del portavoce dell’esercito Jonathan Conricus. Nelle ore successive alla comunicazione confusionaria il tenente colonnello ha parlato al telefono con i giornalisti stranieri chiedendo scusa e affermando che si è trattato di un problema di comunicazione interna da far risalire a una traduzione sbagliata del messaggio. Insomma, cose che possono accadere nella nebbia di una guerra. Ma i giornalisti non sono molto convinti della motivazione, visto che dalla Difesa israeliana ha impiegato quasi due ore per inviare un chiarimento nonostante le sollecitazioni continue. In quel lasso di tempo circa 160 aerei dell’aviazione militare hanno lanciato su Gaza 450 missili verso edifici e tunnel per colpire gli uomini di Hamas, facendo salire vertigionosamente il numero delle vittime e dei feriti.

