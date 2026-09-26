L’ex generale Idf Yaakov Or: «Quello dei coloni è solo terrorismo»

«Le autorità israeliane non stanno contrastando le violenze con tutti gli strumenti a loro disposizione. Ma il terrorismo è terrorismo, a prescindere da chi lo commette. Spero che dopo le elezioni la progressiva annessione della Cisgiordania venga smantellata»

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Yaakov Or ha 79 anni ed è un generale israeliano in congedo. Nel 1967 ha combattuto durante la guerra arabo-israeliana e per la maggior parte della sua vita ha prestato servizio militare nella Cisgiordania occupata. Oggi, insieme ad alcuni generali in pensione ed ex funzionari israeliani, organizza tour nei Territori Palestinesi occupati per mostrare sul terreno gli effetti delle politiche di insediamento e la violenza dei coloni contro la popolazione palestinese. Il 31 agosto, in una intervista