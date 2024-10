Msf chiede protezione per i civili e il personale in Libano

Con l'intensificarsi degli attacchi israeliani in Libano, le strutture sanitarie nelle aree più colpite dai bombardamenti sono state costrette a chiudere, con conseguenze devastanti per i civili e la loro possibilità di accedere all'assistenza sanitaria. È la denuncia di Medici Senza Frontiere (Msf), in una nota, in cui sottolinea che nelle ultime due settimane, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di almeno cinquanta operatori sanitari, mentre secondo l'Ocha sei ospedali e 40 centri di salute hanno chiuso perché l'intensità dei combattimenti ha reso impossibile lavorare senza garanzie di sicurezza.

Msf, che nonostante sia in azione per rispondere ai nuovi bisogni della popolazione e garantire continuità di cure in diverse aree del paese ha dovuto sospendere alcune attività nelle aree più colpite dagli intensi attacchi aerei israeliani, esorta tutte le parti in conflitto a risparmiare i civili, le strutture mediche e il personale medico in Libano, per garantire che i servizi sanitari salvavita possano rispondere adeguatamente ai bisogni medici urgenti della popolazione.

"A causa dell'intensità della violenza, dei danni alle strade e della mancanza di garanzie di sicurezza, al momento non siamo in grado di raggiungere tutte le aree colpite" nel paese, "nonostante i crescenti bisogni medici e umanitari", afferma Francois Zamparini, coordinatore delle emergenze di Msf in Libano.