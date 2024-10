Il premier israeliano ha minacciato i libanesi, in un video in inglese, affermando che rischiano una «distruzione e sofferenza come quelle che vediamo a Gaza» se non «liberano» il paese da Hezbollah. Nel nord della Striscia sono state uccise nove persone appartenenti a una famiglia

Il capo dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha lanciato un allarme per 400mila persone «intrappolate» nel nord della Striscia di Gaza. In quest’area, nove persone della stessa famiglia sono state uccise da un bombardamento israeliano, riporta Al Jazeera. Mentre questa mattina presto in una nuova ondata di bombardamenti israeliani, in varie zone di Gaza, sono morte diverse persone, tra cui un bambino. I paramedici hanno recuperato i quattro corpi da una casa di famiglia nel campo profughi di Bureij.

Nelle ultime 24 ore in Libano sono morte 36 persone a causa degli attacchi israeliani, mentre altre 150 sono rimaste ferite. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute libanese, che precisa; da ottobre 2023 il numero totale di persone uccise nel paese è salito a 2.119, la maggior parte delle quali nelle ultime due settimane. Martedì il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato i libanesi che rischiano una «distruzione e sofferenza come quelle che vediamo a Gaza», se non «liberano» il paese da Hezbollah.

L'Iran chiede che i paesi del golfo non permettano l'uso dello spazio aereo o delle basi per attaccare Tehran Un ufficiale iraniano ha detto all'agenzia Reuters che l'Iran ha detto ai paesi del golfo che sarebbe inaccettabile se permettessero l'uso del loro spazio aereo o delle loro basi militari per colpire Tehran. Se ciò accadesse, l'Iran sarebbe pronto a rispondere Il ministro degli esteri iraniano sarà in Qatar stasera Secondo Reuters, Abbas Araghchi, il ministro degli esteri dell'Iran sarà in Qatar stasera. La visita fa parte di un viaggio nei paesi del Golfo. Unrwa: «400mila persone intrappolate nel nord di Gaza» Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha lanciato un allarme per le almeno 400mila persone che si trovano "intrappolate" nel nord della Striscia di Gaza, dove "non c'è fine all'inferno". "I recenti ordini di evacuazione da parte delle autorità israeliane stanno obbligando le persone a una fuga continua", scrive Lazzarini su X, "soprattutto dal campo profughi di Jabalia". E continua: "In molti si rifiutano di fuggire perché sanno troppo bene che a Gaza non esistono posti sicuri". "Con la quasi totale assenza di beni di prima necessità, la fame si sta diffondendo e aggravando ancora", conclude il commissario generale dell'Unrwa, mentre "le operazioni militari degli ultimi giorni stanno anche minacciando l'attuazione della seconda fase della campagna di vaccinazione anti-polio destinata ai bambini". Almeno 7 civili uccisi in un attacco israeliano a Damasco Il ministro della Difesa siriano ha affermato che almeno sette persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise in un attacco israeliano che ha colpito un edificio residenziale martedì nella capitale siriana, Damasco. Almeno 11 sono state ferite, e i soccorritori stanno ancora cercando i dispersi sotto le macerie. Attesa la telefonata tra Biden e Netanyahu sull'Iran È prevista per oggi, secondo il media statunitense Axios, ripreso da Reuters, la telefonata tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu su eventuali piani per colpire l'Iran. "Vogliamo usare la chiamata per cercare di dare forma ai limiti della rappresaglia israeliana", ha detto un funzionario statunitense citato da Axios, secondo cui Washington vuole assicurarsi gli obiettivi siano significativi senza essere sproporzionati. I due non si parlano da quasi 50 giorni, per la crescente frustrazione a Washington per la gestione della guerra da parte di Netanyahu e la mancanza di una strategia su come porvi fine. Libano, uccise 36 persone negli attacchi dell'Idf Nelle ultime 24 ore sono 36 le persone uccise nei raid israeliani, 150 quelle ferite. Lo riporta il ministero della Salute libanese, precisando che l'ultimo bilancio fa salire il numero dei morti da ottobre 2023 a 2.119, la maggior parte dei quali nelle ultime due settimane. I sobborghi meridionali di Beirut sono stati colpiti da intensi attacchi israeliani per diversi giorni consecutivi. I bombardamenti di martedì hanno riportato massicce distruzioni, tra cui il crollo di quattro edifici residenziali adiacenti nell'area di Burj al-Barajneh a Dahiyeh, il sobborgo meridionale di Beirut dove il leader storico di Hezbollah Hassan Nasrallah è stato ucciso una settimana e mezza fa. "I sobborghi meridionali di Beirut sono ancora sottoposti a una serie di attacchi, l'ultimo dei quali ha colpito la strada principale ad Al-Kafaat e ha causato massicce distruzioni" in diversi quartieri a sud di Beirut, ha affermato la National News Agency del Libano. I raid israeliani uccidono nove persone di una famiglia Nove persone appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise da un bombardamento israeliano nel nord della Striscia di Gaza, secondo l'agenzia di stampa Wafa, ripresa da Al Jazeera. I paramedici hanno recuperato i corpi e li hanno trasferiti all'ospedale battista di Gaza City. Mercoledì mattina presto diverse persone sono morte in una nuova ondata di bombardamenti israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza, tra cui un bambino, riportano i media locali. I paramedici hanno recuperato quattro corpi da una casa di famiglia nel campo profughi di Bureij, al centro della Striscia, che è stata bombardata questa mattina presto, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa. I droni israeliani hanno attaccato anche l'area di Saftawi, a ovest di Gaza City, e un jet da combattimento ha sparato anche contro un veicolo all'ingresso del campo di Nuseirat, al centro della striscia, dove è stato ucciso un altro giovane. Netanyahu minaccia i libanesi di «distruzione e sofferenza» simili a Gaza Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato i libanesi di una "distruzione e sofferenza come quelle che vediamo a Gaza", se non "liberano" il loro paese da Hezbollah, dopo che l'esercito ha intensificato la sua offensiva di terra contro il gruppo nel sud del Libano. "Liberate il vostro paese da Hezbollah in modo che questa guerra possa finire", ha dichiarato Netanyahu in un video in lingua inglese rivolto ai libanesi. "Abbiamo eliminato Nasrallah e il sostituto di Nasrallah e la sostituzione del suo sostituto", ha continuato. Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, poco prima ha definito Hezbollah un'"organizzazione distrutta" a causa degli intensi bombardamenti israeliani. Nonostante i colpi inferti a Hezbollah e Hamas, i movimenti stanno ancora lanciando razzi contro Israele.

© Riproduzione riservata