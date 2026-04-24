Dopo le ripetute affermazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo a presunte divisioni interne al sistema politico iraniano, i vertici della Repubblica Islamica hanno risposto con una serie di dichiarazioni congiunte volte a sottolineare la coesione del paese. Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohsani-Ejei, ha criticato duramente Trump su X, affermando che le etichette "hardliner" e "moderato" sono semplici costruzioni occidentali senza fondamento reale. "Tutte le fazioni e le correnti in Iran - ha scritto - mantengono alla fine unità, coesione e fedeltà alle indicazioni del Leader della rivoluzione". Sulla stessa linea si sono espressi il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il presidente Masoud Pezeshkian, che hanno pubblicato identicamente su X: "In Iran non esistono estremisti o moderati; siamo tutti iraniani, uniti in un legame di ferro tra popolo e Stato, con piena obbedienza al Leader Supremo, e faremo pentire l'aggressore delle sue azioni". Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ha aggiunto che "il campo di battaglia e la diplomazia sono due facce della stessa guerra, completamente coordinate", ribadendo che "gli iraniani sono più uniti che mai". Le dichiarazioni collegano la risposta iraniana a un tentativo di contrastare la narrativa di divisione avanzata da Washington, ribadendo la posizione ufficiale di Teheran secondo cui la nazione rimane saldamente unita sotto la guida del Leader Supremo Ali Khamenei.