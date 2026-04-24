Il cessate il fuoco in Libano è stato già violato sia da Hezbollah che dall’esercito israeliano. Secondo diversi media statunitensi la Casa Bianca starebbe anche pensando a diverse misure per punire gli alleati della Nato per non aver sostenuto la guerra contro il regime di Teheran
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una proroga della tregua in Libano di altre tre settimane con l’obiettivo di continuare le trattative tra le delegazioni per raggiungere un accordo di pace di lunga durata. Tuttavia, nella notte la tregua è stata violata sia da Hezbollah che dall’esercito israeliano con lanci di razzi e missili. Trump ha assicurato che gli Stati Uniti «lavoreranno con il Libano per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah».
Sul fronte iraniano, invece, le trattative rimangono ancora in stallo con la Cnn che rivela di un possibile attacco statunitense contro Hormuz qualora non ci sia la tanto attesa svolta nei colloqui. Non solo, secondo diversi media statunitensi la Casa Bianca starebbe anche pensando a diverse misure per punire gli alleati della Nato per non aver sostenuto la guerra voluta da Trump.
La leadership iraniana ribadisce unità nazionale contro le accuse di Trump
Dopo le ripetute affermazioni del presidente statunitense Donald Trump riguardo a presunte divisioni interne al sistema politico iraniano, i vertici della Repubblica Islamica hanno risposto con una serie di dichiarazioni congiunte volte a sottolineare la coesione del paese. Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohsani-Ejei, ha criticato duramente Trump su X, affermando che le etichette "hardliner" e "moderato" sono semplici costruzioni occidentali senza fondamento reale. "Tutte le fazioni e le correnti in Iran - ha scritto - mantengono alla fine unità, coesione e fedeltà alle indicazioni del Leader della rivoluzione". Sulla stessa linea si sono espressi il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il presidente Masoud Pezeshkian, che hanno pubblicato identicamente su X: "In Iran non esistono estremisti o moderati; siamo tutti iraniani, uniti in un legame di ferro tra popolo e Stato, con piena obbedienza al Leader Supremo, e faremo pentire l'aggressore delle sue azioni". Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ha aggiunto che "il campo di battaglia e la diplomazia sono due facce della stessa guerra, completamente coordinate", ribadendo che "gli iraniani sono più uniti che mai". Le dichiarazioni collegano la risposta iraniana a un tentativo di contrastare la narrativa di divisione avanzata da Washington, ribadendo la posizione ufficiale di Teheran secondo cui la nazione rimane saldamente unita sotto la guida del Leader Supremo Ali Khamenei.
Iran, Nyt: costo del conflitto pari a quasi un miliardo al giorno
La guerra con l'Iran ha ridotto in modo significativo le scorte di armi delle forze armate americane, mentre il costo del conflitto è pari a quasi un miliardo di dollari al giorno. E' quanto riporta oggi il New York Times. Secondo il quotidiano, dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio scorso, gli Stati Uniti hanno utilizzato circa 1.100 missili da crociera stealth a lungo raggio progettati per una guerra con la Cina, quasi lo stesso numero di quanti ne rimangono oggi alle forze Usa, e oltre 1.000 missili da crociera Tomahawk, pari a circa 10 volte il numero che acquistano ogni anno. Inoltre il Pentagono ha impiegato oltre 1.200 missili intercettori Patriot, al costo di oltre 4 milioni di dollari ciascuno, e più di 1.000 missili Precision Strike e Atacms, lasciando le scorte a livelli bassi, secondo stime interne del dipartimento della Difesa e funzionari del Congresso.
Libano: nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Paese dopo la proroga della tregua
L'aviazione israeliana ha lanciato stamattina nuovi raid nel Libano meridionale, poche ore dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di una proroga di tre settimane del cessate il fuoco in vigore tra Israele e Libano. Secondo i media locali, due attacchi hanno colpito la località di Touline, mentre un terzo raid ha preso di mira Khirbet Selm. Le aree periferiche di Touline sono state inoltre bersagliate da bombardamenti di artiglieria.
La Casa Bianca valuta misure per punire gli alleati Nato per il mancato sostegno in Iran
Gli Stati Uniti stanno valutando opzioni per punire i paesi della Nato che si sono rifiutati di fornire aiuto nella guerra contro l'Iran. Lo ha dichiarato un funzionario statunitense all'agenzia di stampa Reuters, secondo cui un'e-mail interna del Pentagono descrive le opzioni a disposizione degli Usa per sanzionare gli alleati della Nato che, a loro avviso, non hanno supportato l'operazione militare in Iran. Tra le opzioni sul tavolo ci sarebbero la sospensione della Spagna dall'alleanza e la revisione della posizione americana sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland. Altre opzioni sono dettagliate in un rapporto che esprime frustrazione per la percepita riluttanza o il rifiuto di diversi alleati degli Stati Uniti di concedere loro l'accesso, ad esempio, a basi o voli attraverso il loro spazio aereo in base al trattato Nato.
Iran, Cnn: esercito Usa prepara piani di attacco contro difese Hormuz
Funzionari militari americani stanno definendo nuovi piani per colpire le capacità iraniane nello Stretto di Hormuz, qualora il cessate il fuoco dovesse terminare senza un accordo. È quanto riporta la Cnn citando diverse fonti al corrente del dossier, secondo cui tra gli obiettivi presi in considerazione figurano le capacità iraniane attorno allo Stretto, alla parte meridionale del Golfo Persico e al Golfo dell'Oman. Le fonti hanno riferito di possibili attacchi a piccole imbarcazioni d'attacco veloci, a navi posamine e ad altre risorse asimmetriche che hanno permesso a Teheran di bloccare la rotta marittima. Secondo le stesse fonti, l'esercito potrebbe anche dare seguito alla minaccia di colpire infrastrutture iraniane a duplice uso, tra cui centrali elettriche e ponti. Un'altra opzione prevede attacchi contro singoli comandanti militari iraniani e altri leader considerati "ostruzionisti" dall'amministrazione americana rispetto ai negoziati tra Stati Uniti e Iran, come il comandante dei Guardiani della rivoluzione, Ahmad Vahidi.
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