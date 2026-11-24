Dopo il blitz che ha colpito una nave russa, i nostri servizi segreti sono volati a Bengasi. Zelensky potrebbe aver avvertito Londra e Usa prima di colpire. Ignorando l’Italia

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La Libia è terra di tutti e di nessuno. E in questa terra di tutti e di nessuno si giocano ciclicamente grandi questioni internazionali. Questa volta è il turno della guerra tra Russia e Ucraina, una partita che preoccupa direttamente il governo italiano dopo il blitz militare di Kiev a meno di 800 chilometri dalle sue coste. Il mancato avvertimento delle autorità ucraine a Palazzo Chigi, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è confermato a Domani da diverse fonti di sicurezz