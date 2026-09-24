L’Ice colpisce ancora. «Il ferito stava scappando». Ma non c’è la bodycam

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Wilber Garcés Pérez stava effettuando una consegna per DoorDash ad Austin, in Texas, domenica 20 settembre, quando un veicolo privo di insegne ufficiali dell’Immigration and Customs Enforcement ha urtato la sua automobile. Secondo la sua avvocata, Kate Lincoln-Goldfinch, il 28enne venezuelano avrebbe cercato di fare inversione per accostare. Il mezzo dell’Ice lo avrebbe colpito nuovamente. Poco dopo, un agente gli ha sparato alla schiena. Garcés Pérez è stato portato in ospedale e poi trasferito