nuovo “incidente” ad austin in texas

L’Ice colpisce ancora. «Il ferito stava scappando». Ma non c’è la bodycam

Maria Michela D’Alessandro
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24 settembre 2026 • 07:00

Il venezuelano colpito in Texas rimasto parzialmente paralizzato. La versione ufficiale cozza contro quella dell’avvocata della vittima. Bufera sull’impunità degli uomini in maschera anti-migranti

Wilber Garcés Pérez stava effettuando una consegna per DoorDash ad Austin, in Texas, domenica 20 settembre, quando un veicolo privo di insegne ufficiali dell’Immigration and Customs Enforcement ha urtato la sua automobile. Secondo la sua avvocata, Kate Lincoln-Goldfinch, il 28enne venezuelano avrebbe cercato di fare inversione per accostare. Il mezzo dell’Ice lo avrebbe colpito nuovamente. Poco dopo, un agente gli ha sparato alla schiena. Garcés Pérez è stato portato in ospedale e poi trasferito

Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro
Maria Michela D’Alessandro

Classe ’93, romana ma da sempre con un piede fuori casa. È laureata in Giornalismo internazionale tra Berlino e San Pietroburgo, si occupa principalmente di esteri. Ha collaborato con The Moscow Times, Al Jazeera, Euronews, Il Caffè settimanale e ha lavorato come fact-checker per Lead Stories. Sportiva da sempre, dal calcio giocato è passata direttamente a correre maratone. Oggi è giornalista a La7. Domani, chi lo sa.