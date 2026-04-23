Caos a Washington all’ombra di Trump, Hegseth caccia il segretario alla Marina

Il miliardario John Phelan defenestrato dal capo del Pentagono con un messaggio su X: «Dimettiti subito o sarai licenziato». Generoso finanziatore di Donald, il ministro è stato silurato per la “eccessiva” vicinanza al cerchio magico del presidente
Il segretario della Marina, John Phelan, ha scoperto di essere stato licenziato da un post su X. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, lo aveva avvertito di dimettersi, o che sarebbe stato cacciato, ma Phelan stava ancora cercando di rintracciare qualcuno alla Casa Bianca per chiarire la situazione quando il portavoce del Pentagono ha pubblicato la dichiarazione ufficiale: «A nome del segretario della Guerra e del vice segretario della Guerra, siamo grati al segretario Phelan per il suo serv