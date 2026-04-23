Caos a Washington all’ombra di Trump, Hegseth caccia il segretario alla Marina

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Il segretario della Marina, John Phelan, ha scoperto di essere stato licenziato da un post su X. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, lo aveva avvertito di dimettersi, o che sarebbe stato cacciato, ma Phelan stava ancora cercando di rintracciare qualcuno alla Casa Bianca per chiarire la situazione quando il portavoce del Pentagono ha pubblicato la dichiarazione ufficiale: «A nome del segretario della Guerra e del vice segretario della Guerra, siamo grati al segretario Phelan per il suo serv