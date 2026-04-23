guerre di potere e vendette trasversali

Caos a Washington all’ombra di Trump, Hegseth caccia il segretario alla Marina

Mattia Ferraresi
23 aprile 2026 • 20:26

Il miliardario John Phelan defenestrato dal capo del Pentagono con un messaggio su X: «Dimettiti subito o sarai licenziato». Generoso finanziatore di Donald, il ministro è stato silurato per la “eccessiva” vicinanza al cerchio magico del presidente

Il segretario della Marina, John Phelan, ha scoperto di essere stato licenziato da un post su X. Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, lo aveva avvertito di dimettersi, o che sarebbe stato cacciato, ma Phelan stava ancora cercando di rintracciare qualcuno alla Casa Bianca per chiarire la situazione quando il portavoce del Pentagono ha pubblicato la dichiarazione ufficiale: «A nome del segretario della Guerra e del vice segretario della Guerra, siamo grati al segretario Phelan per il suo serv

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)