Il fantasma russo sull’Occidente, la sottile linea rossa di Danzica

«Qui non ho paura: la Polonia è un paese membro della Nato e questo mi dà un senso di sicurezza» racconta Anna, ucraina, arrivata nella città polacca nel 2019. Sul litorale la gente passeggia a piedi nudi sotto il sole tiepido d’autunno. Oltre il porto, verso Est, c’è quella che in passato si chiamava Königsberg, vecchia capitale della Prussia orientale. È l’unico porto russo sul Mar Baltico libero dai ghiacci tutto l’anno, ospita la Flotta russa del Baltico.

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Danzica – Le mani lavorano abilmente come quelle delle tessitrici. Intrecciano i tessuti con movimenti precisi e ripetuti. Solo che al posto delle stoffe, qui si creano le reti mimetiche da mandare in Ucraina. «In quattro anni abbiamo realizzato 666 reti. Servono a proteggere le trincee, gli ospedali da campo e i mezzi militari». Anna Hrishakova, ucraina, vive in Polonia dal 2019. È una delle volontarie di Zjednoczeni Gdańsk, un’associazione nata a Danzica per sostenere civili e soldati ucraini.