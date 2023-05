Il contratto con il Paris-Saint Germain è in scadenza il 30 giugno e sicuramente non sarà rinnovato. L’attaccante argentino avrebbe già accettato un “contratto enorme” con una squadra saudita. In un derby con il Qatar che ha riflessi geopolitici

Lionel Messi sarebbe un passo dal trasferimento in Arabia Saudita, nello stesso campionato dove già gioca Cristiano Ronaldo. Secondo fonti saudite vicine alla trattative, citate oggi dalle agenzie di stampa francesi, al calciatore sarebbe stato offerto un “contratto enorme” e l’accordo sarebbe già stato siglato. Anche se ancora non si sa per quale formazione, Messi dovrebbe giocare per i sauditi dalla prossima stagione.

Quello che è certo, per ora, è che l’attaccante argentino cambierà squadra. Il Paris-Saint Germain ha infatti confermato che il suo attuale contratto, in scadenza il 30 giugno, non sarà rinnovato. La questione non è soltanto calcistica e il derby con Cristiano Ronaldo non è neanche quello più importante.

L’aspetto geopolitico

Alle spalle c’è infatti una contesa geopolitica. Il Paris-Saint Germain è di proprietà del Qatar, il paese che ha organizzato dopo gli ultimi mondiali e dove Messi è stato premiato, mentre indossava simbolicamente il bisht, l’abbigliamento tradizionale per la cultura araba.

A distanza di pochi mesi sia da quel mondiale sia dal pomposo acquisto di Cristiano Ronaldo, il trasferimento di Messi segna un ulteriore passo in avanti dell’Arabia Saudita in termini di soft power. In attesa della possibile candidatura per ospitare i mondiali nel 2030, insieme a Egitto e Grecia. Tutti questi aspetti sono stati approfonditi, su Domani, in un articolo di Pippo Russo.

