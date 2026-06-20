L’Occidente è l’ultimo collante della Nato, ma esiste ancora?

L’Alleanza atlantica ormai è una specie di zombi, ma il pensiero egemone europeo continua a dichiarare che non esiste un’alternativa. In realtà gli Usa sono un alleato sempre più debole, oltre che inaffidabile. Solo che quando ci si prova a chiedere se questa alleanza sia ancora congeniale agli interessi dell’Europa si fa sempre riferimento al valore dell’unità occidentale
Ne vale ancora la pena? Tra due settimane Donald Trump e i premier europei, tra i quali Giorgia Meloni, si ritroveranno ad Ankara per un summit Nato che somiglierà ad uno di quei riti del vudù nei quali un defunto viene “resuscitato”, però nella dimensione ambigua dello zombi, il morto vivente. Lo zombi in questione è la stessa Alleanza atlantica, ormai considerata in agonia dalla maggior parte degli analisti, non avendo gli europei alcun motivo di nutrire fiducia in un’amministrazione che non h