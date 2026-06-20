L’Occidente è l’ultimo collante della Nato, ma esiste ancora?

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L’Alleanza atlantica ormai è una specie di zombi, ma il pensiero egemone europeo continua a dichiarare che non esiste un’alternativa. In realtà gli Usa sono un alleato sempre più debole, oltre che inaffidabile. Solo che quando ci si prova a chiedere se questa alleanza sia ancora congeniale agli interessi dell’Europa si fa sempre riferimento al valore dell’unità occidentale