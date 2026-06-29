L’officina socialista di New York: i volti della sinistra di Mamdani

Dalla stella Darializa Avila Chevalier a Lewis George a Washington: la rete dei Democratic Socialists si estende. Sono i protagonisti in divenire di una classe non operaia che vuole rianimare un partito senza leader e senza idee

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Qualcuno nell’establishment democratico non ha digerito quello che è successo alle primarie della Camera nello Stato di New York. Tre candidati giovani e di rito democratico-socialista, sostenuti con potente di dispiego di forze dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, hanno spazzato via i deputati uscenti, benedetti dal capo della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, uscito sconfitto nella gara degli endorsement. I media americani parlano già del “partito di Zohran”, espressione ambigua che