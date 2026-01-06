Machado si umilia e blandisce il tycoon: offre il Nobel per diventare presidente al posto di Maduro

true false

«Ho intenzione di tornare in Venezuela il prima possibile», ha detto María Corina Machado, intervistata da Fox News. La leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace 2025 rompe così il silenzio dopo giorni in cui Donald Trump ha diffuso incertezza su ogni aspetto della transizione, ma su una cosa è stato chiaro: Machado non avrà un ruolo. Così, lei ha detto che vorrebbe «offrire personalmente la condivisione del Nobel» con Trump. È parte di un tentativo disperato di rientrare in