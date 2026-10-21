Macron attacca Trump: «Fa campagna elettorale alle nostre spalle»

L’ira del presidente francese per le dichiarazioni sulle presunte «invasioni islamiste» da parte del tycoon e di Benjamin Netanyahu. Intanto fa discutere l’ultima inchiesta di Médiapart: il ministero dell’Interno avrebbe chiesto ai servizi di sicurezza di attribuire a France Insoumise la responsabilità dei disordini. E per il 5 novembre è previsto uno sciopero generale