Macron attacca Trump: «Fa campagna elettorale alle nostre spalle»

L’ira del presidente francese per le dichiarazioni sulle presunte «invasioni islamiste» da parte del tycoon e di Benjamin Netanyahu. Intanto fa discutere l’ultima inchiesta di Médiapart: il ministero dell’Interno avrebbe chiesto ai servizi di sicurezza di attribuire a France Insoumise la responsabilità dei disordini. E per il 5 novembre è previsto uno sciopero generale
PARIGI – Non c’è due senza tre: la prefettura di polizia di Parigi ha confermato per la terza notte consecutiva il coprifuoco nei quartieri più sensibili della capitale, in Place de la République e attorno al quartiere di Les Halles. Una misura accompagnata dal divieto di assembramento vicino ai luoghi di potere tra cui l’Eliseo e una presenza massiccia delle forze dell’ordine. Dal Qatar, dove il presidente francese è in trasferta per assicurarsi un approvvigionamento supplementare di carburante