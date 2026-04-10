L’incontro in vaticano

L’abbraccio di Macron e Leone è un messaggio a Trump e Putin

Mario Giropolitologo
10 aprile 2026 • 16:46

Il presidente francese accolto dal papa: ad unirli soprattutto la difesa del multilateralismo che Usa e Russia stanno distruggendo pezzo a pezzo con le rispettive guerre. Il colloquio con Parolin: «Ricostruire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato». Sullo sfondo, le tensioni della Santa Sede con Washington e le lotte intestine all’ombra della Casa Bianca

Emmanuel Macron è andato in visita da papa Leone XIV. Era un incontro previsto, ma che è capitato ora perché le date del 9-10 aprile si sono improvvisamente liberate quando l’Italia ha rinviato sine die il vertice Italia-Francia che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni. La sera prima, com’è noto, Macron si è intrattenuto con i «suoi amici» di Sant’Egidio con i quali ha un forte legame fin dal primo mandato. Papa Leone e il presidente francese non si conoscevano anche se il cardinal Prevost er

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Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.