L’abbraccio di Macron e Leone è un messaggio a Trump e Putin

Il presidente francese accolto dal papa: ad unirli soprattutto la difesa del multilateralismo che Usa e Russia stanno distruggendo pezzo a pezzo con le rispettive guerre. Il colloquio con Parolin: «Ricostruire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato». Sullo sfondo, le tensioni della Santa Sede con Washington e le lotte intestine all’ombra della Casa Bianca

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Emmanuel Macron è andato in visita da papa Leone XIV. Era un incontro previsto, ma che è capitato ora perché le date del 9-10 aprile si sono improvvisamente liberate quando l’Italia ha rinviato sine die il vertice Italia-Francia che avrebbe dovuto tenersi in questi giorni. La sera prima, com’è noto, Macron si è intrattenuto con i «suoi amici» di Sant’Egidio con i quali ha un forte legame fin dal primo mandato. Papa Leone e il presidente francese non si conoscevano anche se il cardinal Prevost er