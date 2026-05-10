Maga, il destino estremista. Battaglia fra orfani di Trump

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Cosa ci fanno nella stessa stanza un 26enne democratico pacifista candidato alla Camera a New York, un’attivista musulmana conservatrice, un candidato repubblicano per il governo dell’Ohio, un pastore evangelico nazionalista, un podcaster mascherato, un influencer pregiudicato e un gruppo di ventenni politicizzati e iperconnessi? Semplice: mostrano le conseguenze visibili della frammentazione dell’universo Maga. L’evento, tenuto sabato scorso nella periferia di Columbus, in Ohio, ha lanciato Ame