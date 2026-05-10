l’universo frammentATO dei make america great again

Maga, il destino estremista. Battaglia fra orfani di Trump

Mattia Ferraresi
10 maggio 2026 • 19:29Aggiornato, 10 maggio 2026 • 20:09

I seguaci dell’agitatore Nick Fuentes si organizzano per rinnovare il patto tradito dell’America First. Il dominatore di una generazione radicalizzata online fa paura al vecchio establishment trumpiano

Cosa ci fanno nella stessa stanza un 26enne democratico pacifista candidato alla Camera a New York, un’attivista musulmana conservatrice, un candidato repubblicano per il governo dell’Ohio, un pastore evangelico nazionalista, un podcaster mascherato, un influencer pregiudicato e un gruppo di ventenni politicizzati e iperconnessi? Semplice: mostrano le conseguenze visibili della frammentazione dell’universo Maga. L’evento, tenuto sabato scorso nella periferia di Columbus, in Ohio, ha lanciato Ame

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Mattia Ferraresi
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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)