Maga, il destino estremista. Battaglia fra orfani di Trump

I seguaci dell’agitatore Nick Fuentes si organizzano per rinnovare il patto tradito dell’America First. Il dominatore di una generazione radicalizzata online fa paura al vecchio establishment trumpiano
Cosa ci fanno nella stessa stanza un 26enne democratico pacifista candidato alla Camera a New York, un’attivista musulmana conservatrice, un candidato repubblicano per il governo dell’Ohio, un pastore evangelico nazionalista, un podcaster mascherato, un influencer pregiudicato e un gruppo di ventenni politicizzati e iperconnessi? Semplice: mostrano le conseguenze visibili della frammentazione dell’universo Maga. L’evento, tenuto sabato scorso nella periferia di Columbus, in Ohio, ha lanciato Ame