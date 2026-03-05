Mondo

I Maga sull’orlo di una crisi di nervi: «Le bombe non sono l’America First»

Mattia Ferraresi
05 marzo 2026 • 07:00

Battaglia al Congresso sui poteri del presidente. I repubblicani Massie e Paul guidano la fronda: «Siamo contrari al conflitto». Anche la base si sta lacerando sui costi economici della guerra. Gli opinionisti Walsh e Cernovich: «Israele ci ha forzato la mano»

Sfoggiando vocabolario e atteggiamento a metà fra una controfigura di un eroe di guerra in un film a basso costo e un anchorman di Fox News, il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha mandato il suo messaggio al mondo Maga in subbuglio: «Ci prenderemo tutto il tempo di cui abbiamo bisogno», ha detto, ricordando con incredibile abbondanza di aggettivi che quella in corso è una devastante operazione che ha una cruciale differenza rispetto a quelle del passato. Non ci saranno operazioni di nation

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)