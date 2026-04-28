Il Mali è di nuovo zona di guerra. E sta perdendo il futuro

Attacchi a Bamako, Gao e Timbuctu, la città settentrionale di Kidal caduta nelle mani dei jihadisti e dell’alleanza Tuareg. L’instabilità del Sahel è sempre più acuta, schiacciato tra faide etniche e mancato sviluppo: la democratizzazione d’inizio millennio sembra ormai un ricordo lontano

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Il Mali è di nuovo nella tempesta. Kidal, la città del nord, è ricaduta nelle mani dei jihadisti dello Jnim (acronimo arabo per gruppo di difesa dell’islam e dei musulmani) e dell’Alleanza tuareg (fronte di liberazione dell’Azawad, Fla). Gao e Timbuctu sono sotto attacco. Il ministro della Difesa Camara è stato ucciso assieme ad altri alti ufficiali. La capitale Bamako subisce l’aggressione nella zona dell’aeroporto internazionale e della base militare di Kati dove paiono rifugiati presidente e