l’analisi

Il Mali è di nuovo zona di guerra. E sta perdendo il futuro

Mario Giropolitologo
28 aprile 2026 • 20:59

Attacchi a Bamako, Gao e Timbuctu, la città settentrionale di Kidal caduta nelle mani dei jihadisti e dell’alleanza Tuareg. L’instabilità del Sahel è sempre più acuta, schiacciato tra faide etniche e mancato sviluppo: la democratizzazione d’inizio millennio sembra ormai un ricordo lontano

La guerra d’Algeria degli anni Novanta e quella di Libia degli anni Dieci hanno fatto esplodere il Sahel 

Le povere democrazie degli scorsi anni sono comunque migliori di questi regimi 

I russi non riescono a difendere i loro alleati 

Il Mali è di nuovo nella tempesta. Kidal, la città del nord, è ricaduta nelle mani dei jihadisti dello Jnim (acronimo arabo per gruppo di difesa dell’islam e dei musulmani) e dell’Alleanza tuareg (fronte di liberazione dell’Azawad, Fla). Gao e Timbuctu sono sotto attacco. Il ministro della Difesa Camara è stato ucciso assieme ad altri alti ufficiali. La capitale Bamako subisce l’aggressione nella zona dell’aeroporto internazionale e della base militare di Kati dove paiono rifugiati presidente e

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Mario Giro
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Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.