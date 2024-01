Le acque vicino allo Yemen sono sicure a meno che non siano collegate ad alcune nazionalità, dice un alto funzionario houthi. Nella Striscia di Gaza i bombardamenti israeliani stanno mettendo sempre più a rischio l’ospedale Nasser, uno dei pochi ancora funzionanti e sono stati confermati casi di epatite A. Msf: «La situazione è catastrofica»

Mohammed al-Bukhaiti, alto funzionario houthi, ha assicurato, in un’intervista data al media russo Izvestia, che le acque vicino allo Yemen sono sicure a meno che non siano collegate ad alcuni paesi, tra cui Israele. Lo riferisce Agence France Presse.

«Per tutti gli altri paesi, compresi Cina e Russia», precisa al-Bukhaiti, «le spedizioni nella regione non sono minacciate». C’è di più, per Pechino e Mosca «siamo pronti a garantire il passaggio sicuro delle loro navi», dice l’alto funzionario, «perché la libera navigazione svolge un ruolo significativo per il nostro paese».

Un comandante della marina statunitense, scrive il Guardian, ha evidenziato che in realtà gli attacchi hanno coinvolto navi legate a decine di nazionalità.

Dopo gli attacchi di ieri da parte degli Stati Uniti sui missili houthi, i ribelli yemeniti appoggiati dall’Iran hanno rivendicato un nuovo lancio di missili contro una nave Usa nel Golfo di Aden. «Le forze armate yemenite confermano che una ritorsione agli attacchi americani e britannici è inevitabile e che ogni nuova aggressione non rimarrà impunita», scrivono in una nota riportata dal Guardian.

Nel suo primo discorso dall’inizio degli attacchi a novembre nel Mar Rosso, in solidarietà al popolo palestinese, il leader del gruppo sostenuto dall’Iran, Abdul-Malik al-Houthi, ha detto che è stato «un grande onore» confrontarsi direttamente con israeliani, statunitensi e britannici e ha ricordato il supporto ai gazawi.

La chiusura del tratto di Mar Rosso meridionale sta imponendo ai paesi occidentali costi economici molto alti.

L’Egitto sta conducendo dei colloqui con i rappresentanti dei ribelli Houthi e con l’Iran per cercare una soluzione nelle acque internazionali. Lo riporta il giornale arabo al Araby al Jadeed. «É meglio spingere per una soluzione che acceleri la fine della causa principale, ovvero la guerra in corso nella Striscia di Gaza», ha detto un funzionario egiziano.

La situazione a Gaza

Le forze di difesa israeliane stanno colpendo nel sud della Striscia di Gaza aree vicino al più grande ospedale ancora funzionante, Nasser. Nella Striscia sono due terzi gli ospedali che non sono più operativi, e secondo le Nazioni Unite altre due strutture, al-Aqsa e il Gaza European, rischiano di chiudere.

I bombardamenti, sentiti nelle vicinanze dell’ospedale, a circa 150 metri, «hanno causato panico tra i pazienti e gli sfollati, lì per trovare rifugio», ha scritto Medici senza frontiere. Il capomissione per la Palestina dell’ong, Léo Cans, che si trova a Khan Younis nel sud della Striscia per supportare i medici e gli infermieri dell’ospedale Nasser, parla di una «situazione catastrofica» e chiede un immediato cessate il fuoco.

Quanto sia critica la situazione sanitaria emerge anche dalle dichiarazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha lanciato l’allarme per il rischio di diffusione dell’epatite A.

«Sono stati confermati a Gaza casi di epatite A con i test kit forniti dall’Oms», ha scritto su X il presidente dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Le condizioni di vita disumane - assenza quasi totale di acqua pulita, servizi igienici puliti e possibilità di mantenere pulito l’ambiente circostante - consentiranno all’epatite A di diffondersi ulteriormente», ha evidenziato, mettendo in luce anche le difficoltà di rilevare le infezioni: «La capacità di diagnosticare le malattie rimane estremamente limitata. Non esiste un laboratorio funzionante. Anche la capacità di risposta rimane limitata».

Anche vicino all’ospedale Shifa, a Gaza City, l’Idf ha portato avanti un attacco aereo contro un edificio residenziale causando la morte di 12 persone.

L’Idf, insieme allo Shin Bet, ha confermato la morte del «il vice capo dell’unità di propaganda della Jihad islamica palestinese», Wael Fanouneh. Già il 18 gennaio, al Jazeera aveva riportato la notizia, sottolineando che dall’inizio del conflitto sono morti più di cento giornalisti.

