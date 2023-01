Dopo cinque giorni e quindi votazioni diverse, il deputato repubblicano Kevin McCarthy è stato eletto come nuovo speaker della Camera degli Stati Uniti e prenderà il posto della democratica Nancy Pelosi. Si tratta della votazione più lunga dal 1859 a oggi e dimostra anche le spaccature all’interno del partito repubblicano a pochi mesi di distanza dalle elezioni di midterm che si sono tenute a novembre.

McCarthy – che è stato eletto con 216 voti contro i 212 ottenuti dal suo oppositore democratico Hakeem Jeffries – ha dovuto cedere a varie richieste da parte dei suoi avversari per assicurarsi il posto di speaker. «Questa è la parte migliore», ha detto ai giornalisti. «Perché c’è voluto tutto questo tempo, ora abbiamo imparato a governare».

Nelle prime votazioni la sua figura è stata osteggiata dai rappresentati ultraconservatori del partito Repubblicano e dalla ala trumpiana che considerava McCarthy inadatto al ruolo di speaker. I trumpiani avevano dato il loro voto all’ultraconservatore Jim Jordan, che successivamente ha appoggiato McCarthy, incoraggiando gli altri deputati a fare lo stesso.

Nella giornata di ieri, con trattative tirate fino all’ultimo, il 59enne californiano è riuscito a convincere 15 dei 21 deputati necessari per ottenere la maggioranza che avevano osteggiato il suo voto. Nell’ultima votazione i deputati oppositori, guidati da Matt Gaetz, si sono limitati a dichiarare la loro presenza in aula senza votare per McCharty, abbassando così il quorum necessario.

Cosa ha trattato McCharty

Dopo la sua elezione, i 434 membri della Camera hanno prestato giuramento e lunedì prossimo voteranno una serie di regole interne che dovrebbe esplicitare alcuni dei compromessi fatti da McCarthy per ottenere il suo incarico ma che ridurranno il suo potere da speaker in una Camera che è già difficile da controllare.

«Quello a cui stiamo assistendo è un’incredibile contrazione della speakership, e questo è molto spiacevole per il Congresso», ha detto l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi. Secondo quanto riporta il New York Times, McCarthy ha accettato di consentire a un singolo legislatore di forzare in qualsiasi momento un voto lampo per estromettere lo speaker, una regola che in precedenza aveva rifiutato di accettare.

McCharty avrebbe anche accettato di concedere all’ala ultraconservatrice un terzo dei seggi del Comitato per le regole, una commissione che controlla quali leggi raggiungono l’aula e le modalità su come queste vengono discusse.

Gli appelli di Trump e Musk

Dopo lo stallo iniziale anche l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto sul suo social Truth di «chiudere l’accordo e portare a casa la vittoria», per non trasformare «un grande trionfo in una sconfitta gigante e imbarazzante». Una volta eletto McCharty ha specificato che Trump lo ha sostenuto fin dall’inizio: «Qualcuno ha espresso qualche dubbio, ma lui c’era e c’era completamente», ha affermato. «Mi chiamava e chiamava gli altri. Era davvero impegnato per aiutarmi a ottenere quei voti finali».

Lo scorso giovedì 5 gennaio anche Elon Musk, il miliardario proprietario di Twitter e Tesla, aveva preso posizione nell’elezione del nuovo speaker della Camera degli Stati Uniti. Musk aveva scritto in un tweet che «Kevin McCarthy dovrebbe diventare speaker».

