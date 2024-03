Proseguono le trattative per trovare un accordo, che però non sembra essere imminente, dicono le autorità del Qatar che stanno prendendo parte alla mediazione. Il rischio di carestia nella Striscia è molto alto: Israele ha fatto sapere che sono entrati aiuti umanitari dal nord di Gaza, mentre la nave di Open Arms salpata ieri da Cipro è in viaggio

«Questa crisi umanitaria non è un disastro naturale, non è un’alluvione, non è un terremoto, è causata dall’uomo», ha dichiarato ieri Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alle Nazioni Unite a New York. Borrell ha criticato la difficoltà di far entrare aiuti nella Striscia. I negoziati sono ancora in corso e Hamas smentisce le indiscrezioni secondo cui si sarebbe vicini a un accordo sulla proposta statunitense modificata per un cessate il fuoco a Gaza. La nave dell’ong spagnola Open Arms, salpata ieri da Cipro 200 tonnellate di aiuti per Gaza, è in viaggio e dovrebbe raggiungere la Striscia in due o tre giorni di navigazione.

Cisgiordania, 15enne palestinese aggredisce due militari. Ucciso dalle forze israeliane Un ragazzo palestinese di 15 anni ha aggredito con un coltello i militari dell'Idf impegnati in un posto di blocco a al Nafaq, a sud di Gerusalemme, ferendo due agenti. Le truppe israeliane hanno quindi aperto il fuoco contro il ragazzo per neutralizzarlo, uccidendolo. «Il terrorista è stato neutralizzato da un soldato dell'Idf e da una guardia di sicurezza civile che gli hanno sparato, e in seguito è stato dichiarato morto», ha dichiarato la polizia. L'Onu sperimenta una nuova rotta per l'ingresso di aiuti a Gaza Le Nazioni Unite hanno sperimentato per la prima volta questa notte una nuova rotta di terra per consegnare aiuti alla popolazione di Gaza City. La rotta, riservata all'esercito israeliano, prevede l'ingresso dei camion dal nord della Striscia, e ha come obiettivo quello di «impedire che Hamas si impossessi degli aiuti». L'esercito israeliano ha confermato che sei camion carichi di aiuti del World Food Programme hanno attraversato la barriera difensiva da nord dell'enclave palestinese e sono riusciti a consegnare aiuti alimentari per 25mila persone. I consueti controlli di sicurezza sui camion sono stati effettuati al valico di Kerem Shalom, nel sud della Striscia di Gaza, prima che questi si dirigessero verso nord. La Germania si unisce al lancio di aiuti aerei a Gaza Questa mattina la Germania ha annunciato che si unirà all'operazione attivata dalla Giordania, con la partecipazione di numerosi paesi, per inviare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza tramite un ponte aereo. Il ministero della Difesa tedesco schiererà quindi una squadra equipaggiata con due aeri da trasporto C-130J Hercules, ciascuno in grado di caricare fino a 18 tonnellate tra generi alimentari e medicinali, che verranno poi paracadutati nella Striscia. L'operazione potrebbe iniziare già alla fine di questa settimana. Alla luce dell'incidente mortale dell'8 marzo, avvenuto proprio durante il lancio aereo di un pacco di aiuti, il ministro della Difesa Boris Pistorius ha dichiarato che i lanci non sono privi di pericoli, ma che «gli equipaggi responsabili sono addestrati per le procedure pertinenti e hanno molta esperienza». Un drone colpisce un auto nel sud del Libano, morto un combattente di Hamas e un civile siriano Diversi media libanesi riportano la notizia di un presunto attacco di droni israeliani vicino alla città di Tiro, nel sud del Libano. L'attacco, avvenuto appena fuori dal campo palestinese di Rashidieh, ha colpito un auto, uccidendo due persone. Lo scrive Reuters citando tre fonti della sicurezza libanese. Hamas ha confermato che il passeggero nell'auto rimasto ucciso è Hadi Mustafa, membro combattente del gruppo palestinese. La seconda persona dichiarata morta sarebbe invece un civile siriano, rimasto coinvolto nell'incidente mentre passava affianco all'auto con la sua motocicletta. Aspides, fregata greca apre il fuoco contro due droni Una nave militare greca, attiva nell'ambito della missione Aspides lanciata dall'Unione europea per proteggere le navi mercantili dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, ha sparato contro due droni nel Mar Rosso, respingendoli. Quattro navi Usa salpano per costruire il molo di aiuti a Gaza Il Comando Centrale dell'Esercito degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato che quattro navi Usa sono partite da una base in Virginia per raggiungere le acque a largo di Gaza, dove verrà costruito un porto temporaneo per agevolare l'invio di aiuti umanitari. Le navi trasportano oltre cento soldati e le attrezzature necessarie per la costruzione della struttura. Secondo le previsioni la struttura, che consisterà in una piattaforma offshore per il trasbordo degli aiuti dalle navi più grandi a quelle più piccole e un molo per portarli a terra, sarà operativa entro i prossimi 60 giorni. Il sistema, una volta entrato a pieno regime, permetterà di portare a terra fino a due milioni di pasti o due milioni di bottiglie d'acqua ogni giorno. È quanto riferisce il ​​generale di brigata dell’esercito americano Brad Hinson. Gerusalemme Est, l'Idf spara e uccide un ragazzo palestinese Un ragazzo palestinese è stato ucciso dai colpi sparati dalle forze di polizia israeliane durante alcuni scontri che si sono verificati la scorsa notte nel campo profughi di Shuafat, a Gerusalemme Est. La polizia di frontiera israeliana spiega in un comunicato che per la seconda notte consecutiva sono scoppiati disordini violenti nel campo, che hanno costretto l'intervento delle forze armate. Un agente avrebbe quindi sparato un solo colpo diretto contro un sospetto «che ha messo in pericolo le forze armate mentre sparava fuochi d’artificio aerei nella loro direzione», uccidendolo. Il ministro israeliano della Sicurezza Itamar Ben Gvir ha sostenuto l'intervento della polizia, e rivolgendosi all'agente che ha sparato ha affermato: «Questo è esattamente il modo in cui dovresti agire contro i terroristi: con determinazione e precisione». Israele e Hamas non sono vicini a un accordo La giornata di martedì si è conclusa con prospettive deboli per un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco. Un funzionario del Qatar, che ha preso parte alla mediazione, ha affermato che le due parti non erano vicine a un accordo, perché Hamas ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco permanente, riferisce il New York Times. La notizia è stata confermata dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, che ha affermato: «Non siamo vicini a un accordo, il che significa che non vediamo entrambe le parti convergere su un linguaggio che possa risolvere gli attuali disaccordi». Un accordo non è quindi imminente, nonostante gli sforzi per raggiungere una tregua prima dell'inizio del Ramadan. Al-Ansari ha poi evidenziato come la situazione a Gaza sia «molto complicata». La nave dell'ong Open Arms con aiuti umanitari è in viaggio Salpata ieri dalle coste di Cipro, la nave dell'ong spagnola Open Arms, carica di 200 tonnellate di aiuti umanitari, generi di prima necessità, è in viaggio verso la Striscia di Gaza. Si tratta di un tentativo di aprire un nuovo corridoio marittimo per consentire la consegna di cibo alla popolazione di Gaza, dove è ormai molto difficile trovare generi alimentari. Il passaggio degli aiuti via terra è stato infatti fortemente ridotto, per questo la comunità internazionale ha cercato di diversificare le rotte. Il ministero della Sanità della Striscia ha reso noto che 27 persone sono morte di malnutrizione e disidratazione, molti dei quali bambini. La fornitura del cibo trasportato dalla nave è stata resa possibile dall'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen, secondo cui a Gaza è in corso la costruzione di un molo che permetta di scaricare gli aiuti. ​​​​​ EPA Camion umanitari entrano nel nord di Gaza L'esercito israeliano ha annunciato l'ingresso di sei camion di aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza, ispezionati da Tel Aviv. Israele lo definisce un progetto pilota per fornire aiuti nell'area, dove la popolazione è a rischio carestia. Nave italiana ha abbattuto due droni Houthi Il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha abbattuto ieri due droni nel Mar Rosso, «in attuazione del principio di autodifesa», ha detto il ministero della Difesa. La nave ha agito nell’ambito della missione Ue Aspides per tutelare la libertà di navigazione nel mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, il gruppo ribelle filoiraniano. Poche ore dopo l'operazione italiana, un portavoce degli Houthi ha detto che «l'abbattimento di nostri droni da parte della marina militare italiana costituisce una nuova conferma che l'Italia si è voluta schierare a fianco dei nostri nemici e a difesa di Israele». Il funzionario ha però precisato che, al momento, l'Italia non costituisce un obiettivo diretto per il gruppo yemenita.

