Nella giornata in cui il segretario di Stato Rubio vola a Roma per incontrare il papa, si alzano le aspettative per una risposta di Teheran alla proposta di memorandum breve
La risposta dell'Iran alla proposta americana per raggiungere un memorandum breve potrebbe arrivare oggi. La Cnn si aspetta che Teheran trasmetta ai mediatori la propria risposta alla proposta nella giornata odierna.
Già martedì si parlava di riscontri positivi sul fatto che gli iraniani starebbero avanzando verso un compromesso. I funzionari dell'amministrazione Trump restano però scettici scetticismo sull'ottimismo di Islamabad.
Donald Trump avrebbe intenzione semplificare i temi del negoziato togliendo dal tavolo le questioni più spinose, da affrontare più avanti. In questo modo, i moderati nel governo del regime potrebbero tornare al tavolo.
La Cnn cita anche una persona a conoscenza del piano che racconta come il documento di una pagina in discussione conterrebbe disposizioni centrali per la fine del conflitto: dichiarerebbe la conclusione della guerra e aprirebbe un periodo negoziale di 30 giorni per affrontare i punti più controversi, tra cui il dossier nucleare, lo sblocco degli asset iraniani e la sicurezza futura nello Stretto di Hormuz.
In Italia l’attesa è tutta per l’arrivo del segretario di Stato Marco Rubio, che giovedì incontrerà il papa mentre per domani è previso un appuntamento a palazzo Chigi. Il fedelissimo di Trump viene a Roma per migliorare lo stato di salute del rapporto tra Washington e il Vaticano che tanto ha sofferto nelle ultime settimane dopo gli attacchi del presidente americano, ma vuole anche verificare il sentiment del governo italiano. Finora Roma è stata infatti tra i sostenitori più indefessi della linea di Trump, salvo allontanarsi nelle ultime settimane.
Il portavoce di Araghchi: "La testardaggine è fonte di autoinganno"
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha postato su X una citazione tratta dal libro di una storica americana dedicato a casi della storia in cui i governi hanno perseguito politiche contrarie ai propri interessi. "La testardaggine, fonte di autoinganno - è la citazione tratta da 'La marcia della follia: da Troia al Vietnam' di Barbara W. Tuchman - è un fattore che riveste un ruolo di notevole importanza nel governo. Consiste nel valutare una situazione in base a preconcetti radicati, ignorando o rifiutando qualsiasi segnale contrario. Significa agire secondo i propri desideri, senza lasciarsi far cambiare direzione dai fatti".
L'ira saudita nei confronti di Trump all'origine dello stop al Project Freedom
La Nbc riferisce che sarebbe stata l'Arabia Saudita a bloccare l'operazione Project Freedom nello Stretto di Hormuz, con restrizioni imposte agli aerei statunitensi, costringendo quindi il presidente Donald Trump ad annunciare lo stop. Secondo quanto riferiscono le fonti del network, Trump avrebbe sorpreso gli alleati del Golfo annunciando l'operazione sulla sua piattaforma social Truth Social: una svolta inaspettata che ha scatenato l'ira della leadership saudita. A quel punto, l'Arabia Saudita ha informato gli Stati Uniti che non avrebbe permesso loro di operare con aerei dalla base aerea Prince Sultan, a sudest di Riad, né di attraversare il suo spazio aereo per supportare l'operazione. Di conseguenza è arrivata quella che è sembrata una improvvisa inversione di rotta di Trump, che ha interrotto il Project Freedom nello Stretto di Hormuz 36 ore dopo il suo inizio.
L'Iran ha iniziato a ripristinare gli impianti petrolio-gas danneggiati
Secondo quanto riferiscono alcuni funzionari iraniani, Teheran ha iniziato a ripristinare gli impianti petroliferi e del gas danneggiati durante il conflitto con Stati uniti e Israele. "Durante la guerra di 40 giorni, gli impianti petroliferi sono stati danneggiati e colpiti. La priorità è ripristinarli il più rapidamente possibile e il processo sta procedendo correttamente fino a oggi", ha detto il ministro iraniano del Petrolio Mohsen Paknejad all'emittente di stato.
Gli Usa vogliono una moratoria di vent'anni sull'arricchimento dell'uranio
Gli Stati Uniti chiedono all'Iran una moratoria di vent'anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Sarebbe questa una delle condizioni inserite in un possibile accordo di pace. Lo scrive il Wall Street Journal, citando alti funzionari americani. Washington vorrebbe che Teheran smantellasse gli impianti nucleari di Fordow, Natanz e Isfahan, vietasse le attività nucleari sotterranee e accettasse ispezioni.
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