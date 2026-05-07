Secondo quanto riferiscono alcuni funzionari iraniani, Teheran ha iniziato a ripristinare gli impianti petroliferi e del gas danneggiati durante il conflitto con Stati uniti e Israele. "Durante la guerra di 40 giorni, gli impianti petroliferi sono stati danneggiati e colpiti. La priorità è ripristinarli il più rapidamente possibile e il processo sta procedendo correttamente fino a oggi", ha detto il ministro iraniano del Petrolio Mohsen Paknejad all'emittente di stato.