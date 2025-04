Secondo i media israeliani, le autorità riapriranno i valichi di frontiera con la Striscia di Gaza per permettere nelle prossime settimane l'ingresso di alcuni aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Si tratterebbe di una decisione presa per evitare accuse di violazione del diritto internazionale e per evitare problemi ai comandanti che prendono parte all'operazione militare. L'ingresso di aiuti nella Striscia di Gaza è bloccato da marzo, quando Hamas si è rifiutato di estendere la prima fase dell'accordo.