Medio oriente, il Wall Street Journal: «Trump è pronto a uccidere il nuovo leader iraniano»

Bianca Senatore
09 marzo 2026 • 20:56

Il racconto degli expats: «Il cielo a Teheran è ancora nero, sembra piovere acido. L’elezione della nuova Guida Suprema? Una pessima notizia: a massacri seguiranno massacri»

«Solo un minuto. Ho sentito la voce di mio padre che diceva che lui e mia madre stanno bene e poi basta. Da sabato in Iran c’è totale blackout delle telefonate e quelle poche, veloci conversazioni che si riescono a fare sono spiate». A raccontarlo è una giovane iraniana che vive in Italia. La sua identità deve rimanere anonima per ora, perché domenica il regime ha inviato un Sms, firmato Repubblica islamica, a molti iraniani all’estero e ai loro familiari per avvertirli di stare attenti a quel c

