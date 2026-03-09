Medio oriente, il Wall Street Journal: «Trump è pronto a uccidere il nuovo leader iraniano»

true false

«Solo un minuto. Ho sentito la voce di mio padre che diceva che lui e mia madre stanno bene e poi basta. Da sabato in Iran c’è totale blackout delle telefonate e quelle poche, veloci conversazioni che si riescono a fare sono spiate». A raccontarlo è una giovane iraniana che vive in Italia. La sua identità deve rimanere anonima per ora, perché domenica il regime ha inviato un Sms, firmato Repubblica islamica, a molti iraniani all’estero e ai loro familiari per avvertirli di stare attenti a quel c