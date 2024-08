Secondo la Casa Bianca non si è mai stati così vicini a un accordo. «Nessuno mini il processo negoziale»: il presidente Usa spedisce il segretario di stato in missione. Poi si torna al tavolo la prossima settimana in Egitto

«Volevamo far ripartire il processo negoziale, e penso che ci siamo riusciti». È la Casa Bianca stessa a consegnare note di ottimismo sui negoziati per Gaza e per il complesso equilibrio nella regione mediorientale. Fa riferimento anche al ruolo svolto da Egitto e Qatar.

«Uno spirito nuovo»

«Nelle ultime 48 ore penso che abbiamo raggiunto il consenso di tutte le parti sul fatto che ci sia uno spirito nuovo». Mentre la presidenza Biden riferisce dello «spirito» costruttivo però, continuano le tensioni tra Hamas e Israele. La Casa Bianca lo sa e dice pure: «Bisogna essere chiari, questo è un accordo difficile e complesso».

La missione di Blinken

«Ovviamente il segretario Blinken viaggerà nella regione, penso già da domenica, cominciando con gli incontri in Israele. E saremo impegnati su questo per tutta la settimana». Esiste una proposta di Doha che è stata avanzata dagli Stati Uniti e sulla quale è stato raccolto il sostegno di Qatar ed Egitto (i due co-mediatori), ma i lavori per un accordo non sono finiti. Le squadre negoziali rimarranno sul posto e poi entro la fine della prossima settimana gli alti funzionari torneranno a riunirsi al Cairo.

«Nessuno mini i negoziati»

Mentre la Casa Bianca constata che «non si è mai stati così vicini a un accordo», intanto Hamas respinge «le nuove condizioni poste da Israele». Joe Biden, che mostra compattezza con gli altri co-mediatori del processo negoziale, deve però anzitutto assicurarsi che il governo Netanyahu sia allineato negli intenti di rappacificazione. Non a caso Biden, oltre a spedire Blinken sul posto, lancia anche un monito: «Nessuno mini il processo negoziale».

