Mendel, l’ex consigliera bandita da Kiev: «Zelensky? Ha tendenze autoritarie»

Kiev l’accusa di propaganda russa e l’ha messa sotto sanzioni, l’Europarlamento le ha bloccato l’ingresso. Ora lei dice: «L’Ucraina sta diventando uno Stato vassallo». Lei si è fatta intervistare da Tucker Carlson ed è vicina all’AfD: «Solo chi vuole parlare con Mosca potrà negoziare. E ho parlato anche con politici italiani»

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È stata la portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per due anni, dal 2019 al 2021, e adesso è una delle sue voci critiche più in vista. Ma per il governo di Kiev, Iulia Mendel è una traditrice. Il 13 settembre, Mendel, da tempo emigrata negli Stati Uniti, è stata colpita da sanzioni personali che le ha congelato i beni in patria e revocato ogni onorificenza statale. L'accusa: aver diffuso propaganda russa in un'intervista con il conduttore americano Tucker Carlson. Il 16 settembre è