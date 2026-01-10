Un altro multilateralismo per l’Ue, lezioni dall’accordo con il Mercosur

L’intesa, sia pure criticabile e figlia di una concezione obsoleta del commercio internazionale, può costituire un tassello del percorso dell’Unione europea verso l’autonomia strategica. Con altre iniziative e un ripensamento degli aiuti allo sviluppo, l’Ue deve rafforzare (e investire in) una rete di relazioni bilaterali, commerciali e industriali, che rafforzino l’economia europea e la transizione ecologica