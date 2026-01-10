diario europeo

Un altro multilateralismo per l’Ue, lezioni dall’accordo con il Mercosur

Francesco Saracenoeconomista
10 gennaio 2026 • 09:00

L’intesa, sia pure criticabile e figlia di una concezione obsoleta del commercio internazionale, può costituire un tassello del percorso dell’Unione europea verso l’autonomia strategica. Con altre iniziative e un ripensamento degli aiuti allo sviluppo, l’Ue deve rafforzare (e investire in) una rete di relazioni bilaterali, commerciali e industriali, che rafforzino l’economia europea e la transizione ecologica 

Qualche giorno dopo l’operazione speciale condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, i paesi europei hanno dato il via libera, dopo un negoziato durato venticinque anni, al trattato di libero scambio con i paesi del Mercosur. C’è un legame tra i due eventi che va oltre la geografia. Le autorità americane, dal presidente al suo consigliere per la sicurezza Stephen Miller, non hanno usato giustificazioni ipocrite per il rapimento di Maduro, ma hanno parlato di dottrina Monroe, del diritto di utilizz

Francesco Saracenoeconomista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 