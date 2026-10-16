«Mi grazio da solo»: i pizzini di Trump in vista del midterm

Di fronte a una possibile sconfitta elettorale, il presidente evoca presunte rivelazioni scottanti su Obama, i Clinton e Biden: «Potrei danneggiarli molto duramente». Intanto i repubblicani preparano un piano per limitare l’impatto di una batosta alle urne
WASHINGTON DC – Donald Trump sente farsi sempre più concreta la possibilità di una batosta alle elezioni di metà mandato del 3 novembre e si affida alla sua arma preferita, quella delle minacce. Se i democratici riconquistassero la maggioranza alla Camera, come lasciano presagire i sondaggi, per il presidente tornerebbe ad affacciarsi lo spettro dell’impeachment, insieme a quello di un’ondata di inchieste parlamentari sull’operato della sua amministrazione. In un’intervista a Newsmax, l’emittent