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«Mi grazio da solo»: i pizzini di Trump in vista del midterm

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
16 ottobre 2026 • 21:05
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Di fronte a una possibile sconfitta elettorale, il presidente evoca presunte rivelazioni scottanti su Obama, i Clinton e Biden: «Potrei danneggiarli molto duramente». Intanto i repubblicani preparano un piano per limitare l’impatto di una batosta alle urne

WASHINGTON DC – Donald Trump sente farsi sempre più concreta la possibilità di una batosta alle elezioni di metà mandato del 3 novembre e si affida alla sua arma preferita, quella delle minacce. Se i democratici riconquistassero la maggioranza alla Camera, come lasciano presagire i sondaggi, per il presidente tornerebbe ad affacciarsi lo spettro dell’impeachment, insieme a quello di un’ondata di inchieste parlamentari sull’operato della sua amministrazione. In un’intervista a Newsmax, l’emittent

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.