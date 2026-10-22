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Midterm, i democratici denunciano Trump: «Fermi subito le intimidazioni elettorali»

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
22 ottobre 2026 • 19:34Aggiornato, 22 ottobre 2026 • 19:51
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I leader del partito si sono rivolti ad un tribunale federale, chiedendo che l’amministrazione ponga subito fine alle «pratiche intimidatorie» in vista del voto. La pasionaria dem Rosa DeLauro: «Gli americani sono esasperati e c’è rabbia, a noi il compito di occuparci dei problemi concreti della gente». Hegseth ora rischia l’impeachment: «È una minaccia alla sicurezza nazionale»

WASHINGTON DC - Dopo mesi di appelli da parte dei democratici e dei funzionari elettorali, ora i leader del partito hanno messo nero su bianco un ricorso, presentato a un tribunale federale, chiedendo che l’amministrazione Trump ponga subito fine a quelle che definiscono pratiche intimidatorie in vista del voto del 3 novembre. Tra i firmatari, il senatore Chuck Schumer e il deputato Hakeem Jeffries, rispettivamente leader di minoranza di Senato e Camera. «Da oltre un decennio, il presidente Dona

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.