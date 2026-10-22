Midterm, i democratici denunciano Trump: «Fermi subito le intimidazioni elettorali»

I leader del partito si sono rivolti ad un tribunale federale, chiedendo che l’amministrazione ponga subito fine alle «pratiche intimidatorie» in vista del voto. La pasionaria dem Rosa DeLauro: «Gli americani sono esasperati e c’è rabbia, a noi il compito di occuparci dei problemi concreti della gente». Hegseth ora rischia l’impeachment: «È una minaccia alla sicurezza nazionale»

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WASHINGTON DC - Dopo mesi di appelli da parte dei democratici e dei funzionari elettorali, ora i leader del partito hanno messo nero su bianco un ricorso, presentato a un tribunale federale, chiedendo che l’amministrazione Trump ponga subito fine a quelle che definiscono pratiche intimidatorie in vista del voto del 3 novembre. Tra i firmatari, il senatore Chuck Schumer e il deputato Hakeem Jeffries, rispettivamente leader di minoranza di Senato e Camera. «Da oltre un decennio, il presidente Dona