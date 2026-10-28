spesi finora 11,2 miliardi.

Midterm, il voto più costoso di tutti i tempi. Ma le aziende iniziano a mollare il tycoon

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
28 ottobre 2026 • 20:27
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Finora spesi 11,2 miliardi, una somma superiore persino a quella delle presidenziali. Crescono le donazioni delle grandi aziende destinate ai democratici

Washington DC - Per capire la posta in gioco in queste elezioni di metà mandato e perché da mesi tutta l’attenzione sia concentrata sul voto del 3 novembre, seguire il flusso del denaro è sempre un indicatore significativo. Secondo AdImpact, società specializzata nel monitoraggio degli investimenti pubblicitari, le midterm del 2026 sono diventate le più costose della storia americana sul fronte della pubblicità elettorale. Tra spazi già acquistati e prenotati, la cifra ha raggiunto gli 11,21 mil

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.