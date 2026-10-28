Midterm, il voto più costoso di tutti i tempi. Ma le aziende iniziano a mollare il tycoon

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Washington DC - Per capire la posta in gioco in queste elezioni di metà mandato e perché da mesi tutta l’attenzione sia concentrata sul voto del 3 novembre, seguire il flusso del denaro è sempre un indicatore significativo. Secondo AdImpact, società specializzata nel monitoraggio degli investimenti pubblicitari, le midterm del 2026 sono diventate le più costose della storia americana sul fronte della pubblicità elettorale. Tra spazi già acquistati e prenotati, la cifra ha raggiunto gli 11,21 mil