Midterm, l’offensiva di Trump sulle elezioni parte dalla California

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NEW YORK – «Passaggio numero uno: mantenere la calma». È la prima indicazione del Government Counsel and Election Officials Network agli amministratori elettorali americani nel caso in cui agenti federali si presentino a un seggio o in un ufficio elettorale con un mandato, chiedano documenti, avviino una perquisizione o tentino di sequestrare macchine e materiale di voto. In vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, funzionari statali e locali stanno includendo anche questi scenari. A