Midterm, l’offensiva di Trump sulle elezioni parte dalla California

I giudici hanno bloccato la richiesta del dipartimento di Giustizia di annullare 200 voti. Tentativo di mettere le mani anche sulle schede nello Stato di Washington. Per confondere le acque il tycoon offre una taglia di 1 milione di dollari a chi denuncia brogli elettorali. I consigli ai funzionari nel caso agenti federali si presentassero ai seggi: «Mantenete la calma»
NEW YORK – «Passaggio numero uno: mantenere la calma». È la prima indicazione del Government Counsel and Election Officials Network agli amministratori elettorali americani nel caso in cui agenti federali si presentino a un seggio o in un ufficio elettorale con un mandato, chiedano documenti, avviino una perquisizione o tentino di sequestrare macchine e materiale di voto. In vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, funzionari statali e locali stanno includendo anche questi scenari. A