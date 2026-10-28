le mani sulle schede

Midterm, l’offensiva di Trump sulle elezioni parte dalla California

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
28 ottobre 2026 • 07:00
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I giudici hanno bloccato la richiesta del dipartimento di Giustizia di annullare 200 voti. Tentativo di mettere le mani anche sulle schede nello Stato di Washington. Per confondere le acque il tycoon offre una taglia di 1 milione di dollari a chi denuncia brogli elettorali. I consigli ai funzionari nel caso agenti federali si presentassero ai seggi: «Mantenete la calma»

NEW YORK – «Passaggio numero uno: mantenere la calma». È la prima indicazione del Government Counsel and Election Officials Network agli amministratori elettorali americani nel caso in cui agenti federali si presentino a un seggio o in un ufficio elettorale con un mandato, chiedano documenti, avviino una perquisizione o tentino di sequestrare macchine e materiale di voto. In vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, funzionari statali e locali stanno includendo anche questi scenari. A

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.