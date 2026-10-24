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Midterm, in Michigan è duello Obama-Trump. E crescono i timori per il voto postale

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
24 ottobre 2026 • 07:00
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L’ex presidente a Detroit per sostenere il dem El-Sayed per una delle sfide cruciali per il Senato. Dopo le minacce del tycoon, i tagli al servizio postale hanno messo a rischio la validità di molte schede. Ma aumentano gli elettori che si presentano ai seggi per l’early voting 

WASHINGTON DC – Si aprono i seggi per il primo giorno di voto anticipato in Michigan e i democratici calano uno dei loro assi più importanti. In serata, Barack Obama sarà a Detroit per sostenere Abdul El-Sayed, candidato al seggio vacante del Senato in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il controllo della Camera alta del Congresso. A poco più di una settimana dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, lo Stato dei Grandi Laghi è al centro dell’attenzione nazionale. La corsa è serr

Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni

Manuela Cavalieri, salernitana, e Donatella Mulvoni, cagliaritana. Viviamo negli Stati Uniti dal 2008, tra Washington e New York. Per le principali testate italiane abbiamo raccontato l’America del sogno di Obama, l’ascesa di Donald Trump, gli anni di Biden e il ritorno del movimento Maga. Insieme abbiamo realizzato reportage da quasi tutti gli Stati, seguendo soprattutto le battaglie per i diritti civili, le minoranze e le disuguaglianze che attraversano la società americana. La nostra prima collaborazione risale al 2013, quando raccontammo la storia del medico italoamericano che salvò la vita di Martin Luther King dopo un attentato.