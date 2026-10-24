Midterm, in Michigan è duello Obama-Trump. E crescono i timori per il voto postale

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WASHINGTON DC – Si aprono i seggi per il primo giorno di voto anticipato in Michigan e i democratici calano uno dei loro assi più importanti. In serata, Barack Obama sarà a Detroit per sostenere Abdul El-Sayed, candidato al seggio vacante del Senato in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il controllo della Camera alta del Congresso. A poco più di una settimana dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, lo Stato dei Grandi Laghi è al centro dell’attenzione nazionale. La corsa è serr