la battaglia per le presidenziali del 2028

Caos repubblicano: il futuro non sarà solo Vance-Rubio

Luca Ciarrocca
03 novembre 2026 • 20:44
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Il presidente alimenta la rivalità tra i possibile successori. Il vicepresidente è in pole, ma una parte della base trumpiana lo vede con diffidenza, il segretario di Stato può contare sul sostegno del mondo degli affari. E nelle retrovie si sta muovendo persino Don Jr., il figlio del tycoon (e no, non è del tutto fantapolitica)

Con le elezioni di midterm alle spalle, a Washington la domanda è già quella del 2028: chi sarà il candidato repubblicano alla Casa Bianca? Donald Trump non può ripresentarsi: la Costituzione vieta il terzo mandato, anche se nell’area Maga, con Steve Bannon in testa, c’è chi continua a spingere per forzare il limite. Il presidente finora non ha indicato un successore. The Donald alimenta la rivalità tra i due candidati più forti, il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, s

Luca Ciarrocca
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Luca Ciarrocca analizza da anni le dinamiche e gli squilibri del potere globale. Già corrispondente da New York per Il Giornale di Indro Montanelli, è stato il fondatore di Wall Street Italia. È autore di libri d’inchiesta, di cui i più recenti sono Il clan Trump e L'anima nera della Silicon Valley, la prima biografia italiana su Peter Thiel. Oggi dirige Italia.co e cura la newsletter Utopie & Distopie, tra le prime cinque in Italia su Substack nella categoria Top Italian World Politics