Caos repubblicano: il futuro non sarà solo Vance-Rubio

Il presidente alimenta la rivalità tra i possibile successori. Il vicepresidente è in pole, ma una parte della base trumpiana lo vede con diffidenza, il segretario di Stato può contare sul sostegno del mondo degli affari. E nelle retrovie si sta muovendo persino Don Jr., il figlio del tycoon (e no, non è del tutto fantapolitica)
Con le elezioni di midterm alle spalle, a Washington la domanda è già quella del 2028: chi sarà il candidato repubblicano alla Casa Bianca? Donald Trump non può ripresentarsi: la Costituzione vieta il terzo mandato, anche se nell’area Maga, con Steve Bannon in testa, c’è chi continua a spingere per forzare il limite. Il presidente finora non ha indicato un successore. The Donald alimenta la rivalità tra i due candidati più forti, il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, s